579 nieuwe besmettingen en één persoon overleden: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 28 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 579 nieuwe besmettingen geregistreerd.



In Den Haag kwamen er 269 besmette personen bij, in Delft 35, in Zoetermeer 53 en in Westland steeg het aantal besmettingen ook fors met 126.



Een Hagenaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 269

Rijswijk + 27

Wassenaar + 8

Voorschoten + 9

Leidschendam-Voorburg + 27

Delft + 35

Pijnacker-Nootdorp + 18

Zoetermeer + 53

Westland + 126

Midden-Delfland + 7

Landelijk

Er zijn de afgelopen 24 uur 7513 nieuwe corona-besmettingen geteld in heel Nederland. Dat zijn er 1324 minder dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog toe, met 1244. Dat zorgde voor een schok omdat die ruim 8000 besmettingen het hoogste aantal was in maanden.

Verder in het coronanieuws

Het is weer druk in de Mall: ‘Misschien wel té druk’

Het is weer druk in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. ,,Misschien wel té druk voor deze coronatijd’’, beaamt Isabella (17). Maar ach, wat geniet ze van haar dagje uit met vriend Tim (18). ,,We zijn er zo aan toe om weer eens iets leuks te doen. Gewoon een dag shoppen. Wat heerlijk is dat toch.’’

Willen de toeristen in Delft nú opstaan

Met de komst van de lente barst in Delft meestal ook het toeristenseizoen los. Maar de coronapandemie schopt alles in de war. De buitenlandse toeristen blijven weg, Delfts blauw stagneert in de schappen en de Royal Delft Group noteert rode cijfers.

