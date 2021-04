579 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 24 april.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 579 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 590.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 324 besmette personen bij. In Delft 37, in Zoetermeer 82 en in Westland 45.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 324

Rijswijk + 18

Wassenaar + 7

Voorschoten + 17

Leidschendam-Voorburg + 26

Delft + 37

Pijnacker-Nootdorp + 16

Zoetermeer + 82

Westland + 45

Midden-Delfland + 7

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het RIVM 8123 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1152 minder vergeleken met de voorgaande dag. Aanvankelijk berichtte het RIVM vrijdag over 9292 nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.



Ook gisteren daalde het aantal nieuwe besmettingen. De dagen daarvoor nam het aantal op dagbasis juist toe.

Verder in het coronanieuws

Clubs een jaar dicht, wat doet het personeel?

Ze zijn de steun en toeverlaat van het Haagse uitgaanspubliek. En ze mogen al meer dan een jaar niet aan de bak. Het personeel van het Haagse clubs vertelt over hun werk, het gemis en hun nieuwe kantoorbaanritme. De hoop om snel te beginnen is een illusie: ,,Wij zijn als laatste aan de beurt om weer open te gaan.”

Coronaboetes voor groep jongeren

De politie heeft afgelopen nacht meerdere coronaboetes uitgedeeld aan jongeren die samen waren gekomen in een bedrijfspand aan de Kwekerslaan in ‘s-Gravenzande.

Regelgeving hondenscholen volkomen onduidelijk

De coronaregelgeving voor hondenscholen is volkomen onduidelijk. ,,Zo worden de schattige coronapuppy’s straks een probleem voor de samenleving!”, vertelt Eefje van Sloten, eigenaar van de hondenschool Doglogix uit Wassenaar. ,,Het is een complete chaos in de coronaregelgeving voor hondenscholen.”

Het wordt zoeken naar een goed terras in Westland

Vanaf woensdag kan het weer. Lekker genieten op een terras, waar de serveerster een bak koffie met vers gebak, een goed gekoeld biertje of een glaasje wijn komt brengen. Westlandse liefhebbers moeten zich echter niet rijk rekenen. Nogal wat horecaondernemers laten de mogelijkheid voor de beperkte heropening onbenut. De deur blijft dicht. ,,’s Middags valt er voor ons niks te verdienen.”

Goede hoop op zomerse evenementen in Zoetermeer

Kunnen Zoetermeerders komende zomer wél naar een festival of evenement? Organisatoren van enkele grote evenementen zijn met de gemeente in gesprek en hebben goede hoop op groen licht.

