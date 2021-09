58 bekeuringen en 3 begrenzers ingenomen: scooterrijders op de bon in Spoorwijk

De actie was op touw gezet door de politie van Laak nadat een aantal deelscooters in brand was gestoken in de wijk en bewoners aan hadden gegeven last te hebben van een groep jongeren die zich intimiderend gedragen en vernielingen plegen.



In totaal zijn er 134 snor- en bromfietsen gecontroleerd. Daarvan kregen er 58 een bekeuring. Ook zijn er 28 WOK-meldingen gemaakt (‘Wacht op Keuren’ is een melding voor een afspraak bij een RDW keuringsstation) en drie begrenzers bij snorfietsers ontdekt en inbeslaggenomen.



Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed van drugs.