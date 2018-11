59-jarige René strijdt bij Red Bull Knock Out: ‘Het wordt loodzwaar’

Dat was bij zijn laatste deelname in 2015 wel anders. Door een fietsongeluk in mei en de daarbij opgelopen heupbreuk kwam zijn droom om opnieuw deel te nemen in Scheveningen bijna met gierende banden ten einde. Met de schroeven nog in zijn lichaam voltooide Stoops uiteindelijk wel de kwalificatie, maar plaatste zich niet voor de finale.



Ook in 2008 redde hij het niet tot het slotstuk. ,,Maar ik haalde toen wel zo'n driehonderd crossers in. Ik startte vrij achteraan, dus moest veel motoren passeren om me te kunnen plaatsen voor de finale.'' Van de duizend deelnemers start Stoops komende zaterdag met nummer 70, vlak achter de professionals.



Bij de Red Bull Knock Out van dit jaar wordt er niet alleen een winnaar van het evenement gekroond, het is ook de achtste en dus finalerace van het WESS-kampioenschap (World Enduro Super Series) voor beroepscrossers. Daardoor worden in Scheveningen de disciplines cross en enduro gecombineerd. Laatstgenoemde categorie motoren heeft een kenteken en verlichting, waardoor er met die machines op de weg mag worden gereden. ,,Qua inhoud zit er weinig verschil tussen de motoren. Enige onderscheid is dat crosswedstrijden vaak twintig minuten duren, terwijl bij de enduro de wedstrijd wel zes tot acht uur duurt.''