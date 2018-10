6 vragen over de bodemloze put die jeugdzorg heet

Kavita Parbhudayal is weinig benijdenswaardig. De kersverse VVD-wethouder voor de Haagse jeugdhulp heeft zich nog nauwelijks kunnen inwerken of ze moet al naar buiten met een 'winstwaarschuwing'. En niet zo'n kleintje ook. Zonder ingrijpen zit de wethouder eind dit jaar met een tekort van 18 tot 21 miljoen euro op de zorg aan Haagse kinderen. Zeven miljoen meer dan het al zo verfoeide tekort over 2017.