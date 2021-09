60 jaar Golden Earring: Het diepste dal, de gezondheid van Kooymans, brengt de band tot een einde

Alles veranderde toen op 5 februari dit jaar bekend werd dat de gitarist van Golden Earring, George Kooymans, lijdt aan de ziekte ALS. Hierdoor besloot de legendarische Haagse rockband om na zestig jaar te stoppen. Ter ere van hun afscheid én 60-jarig bestaan is Golden Earring binnenkort te zien in Het Uur van de Wolf op NPO2.

De documentaire genaamd That Day wordt uitgezonden op maandag 8 en dinsdag 9 november om 20:30 uur. Hierin zijn niet eerder vertoonde concertbeelden, werkopnamen en nieuw archiefmateriaal te zien. Een deel van de beelden komt uit privé-archieven.

Pieken en dalen

Hoe heeft de band zich zestig jaar lang overeind gehouden? Dat is de centrale vraag in That Day. Het is een documentaire die focust op de goede en slechte tijden die de band heeft gekend, de pieken en dalen. Het gaat van financiële worstelingen tot de onverwachte terugkeer naar het succes in de jaren negentig. Uiteindelijk brengt het diepste dal, de gezondheid van Kooymans, de band tot een einde.

Den Haag

Den Haag krijgt een mooi plekje in de documentaire. Jaap Schut, eigenaar van Museum RockArt in Hoek van Holland, bezoekt burgemeester Jan van Zanen en bespreekt het ontwerp voor een monument op het Malieveld.

In Museum RockArt worden op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 oktober de Straight from the Heart Golden Earring dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunnen fans een unieke expositie over de band bewonderen en gezamenlijk het einde van hun favoriete band verwerken.

Golden Earring-week

Maar dit is nog niet alles. In de week voordat That Day wordt uitgezonden, zendt NPO2 Extra een week lang concerten en documentaires uit over Golden Earring en NPO3 zet op zaterdag 6 november tijdens de Nacht van de Popmuziek de band in de spotlights. Radio2 draait in hetzelfde weekend allerlei tracks van de band.

