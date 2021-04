60-jarige Hagenaar die schoten loste van balkon had maar liefst zeven wapens in huis

Haagse Statenkwar­tier in landelijke top drie van buurten met meeste miljoenen­wo­nin­gen

7 april Het aantal miljoenenwoningen is in 2020 fors toegenomen, Nederland telt er 84.400. In Den Haag steeg het aantal miljoenenwoningen met vijftig procent, in Zoetermeer met maar liefst 79 procent. En de duurste straat van het land? Die is ook in onze regio te vinden!