608 branden en 44 aanhoudingen met de jaarwisseling maar burgemeester Remkes is toch trots op de stad

,,Inwoners, professionals en vrijwilligers hebben de afgelopen weken zo hard gewerkt, in de voorbereiding en op het moment dat het ertoe deed. Daar ben ik heel trots op. Door goede samenwerking is meer mogelijk dan je vooraf denkt.", stelt Remkes. Toch blijft hij ook kritisch. ,,We kunnen de ogen niet sluiten voor het feit dat er dit jaar ongekend beslag is gelegd op de totale capaciteit van politie, brandweer en schoonmaakdiensten in de regio om een feestje in goede banen te leiden. Daarnaast is er afgelopen nacht sprake geweest van geweld en bedreiging tegen hulpverleners en media, dat is onacceptabel.”