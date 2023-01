62-jarige man zwaargewond na mishandeling en beroving in woning in Voorschoten

Bij de hulpdiensten kwam even na 23.00 uur een melding binnen van een overval in een woning. Verschillende politiewagens en een ambulance snelden zich naar de Veurseweg. Het bleek te gaan om een 62-jarige man die in zijn woning was mishandeld en beroofd door een man met wie hij mogelijk een afspraak had.



Op locatie werd gezocht naar de overvaller, maar hij werd niet gevonden. Hij vertrok op een fiets. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Over het signalement van de verdachte is nog niets bekend, net zomin als over de reden voor de overval. De recherche en de Forensische Opsporing doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen.