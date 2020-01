63-jarige man wordt ruw uit zijn slaap gewekt door groep overvallers aan zijn bed

Flat beschoten aan de Loevestein­laan, omstanders horen knallen en geschreeuw

28 januari Een portiekwoning aan de Loevesteinlaan is vanavond doelwit geworden van een schietpartij. Omwonenden hoorden diverse knallen en geschreeuw, maar over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Volgens rechercheurs ter plaatse is gericht op één woning geschoten.