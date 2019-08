63-jarige vrouw, die met spoed zorg nodig had, is weer terecht

‘Giftige wolfspin’ kruipt uit bananen­tros en geeft Monsterse Jessica schrik van haar leven: ‘Doodeng’

11:52 Nietsvermoedend legde Jessica Taal (34) uit Monster gisteren een volle tros bananen in de fruitschaal in haar serre. Wat zij niet wist was dat een geduchte jager zich schuil hield tussen de vruchten.