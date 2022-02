64-jarige vrouw overleden na woningbrand Katerstraat

video Zo'n tien woningen ontruimd bij brand in restaurant aan Rijswijkse­weg, twee personen naar ziekenhuis

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een brand in een restaurant aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De brand is ontstaan in de keuken van het Antiliaans-Chinees restaurant Strea en breidde zich uit naar bovenliggende woningen. Drie woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

22 februari