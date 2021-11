641 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Dit is de update van maandag 8 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur in totaal 641 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 638.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 288 besmette personen bij. In Delft kwamen er 49 besmettingen bij, in Zoetermeer 82 en in Westland 65.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 288

Rijswijk + 43

Wassenaar + 8

Voorschoten + 18

Leidschendam-Voorburg + 42

Delft + 49

Pijnacker-Nootdorp + 28

Zoetermeer + 82

Westland + 65

Midden-Delfland + 18

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 11.848 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op één na hoogste aantal dit jaar. Het gemiddelde is nu boven het niveau van de vierde golf in juli uitgekomen. Alleen de piek van de tweede golf in december vorig jaar lag nog net iets hoger.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 405 positieve tests en in Rotterdam kwamen 402 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Den Haag (287), Nijmegen (172) en Utrecht (144). Alleen in Rozendaal en op Schiermonnikoog testte niemand positief.

Sinds het begin van de corona-epidemie in Nederland zijn er maar vijf dagen geweest met nog meer positieve tests dan maandag. Dat zijn afgelopen zaterdag, toen er ongeveer 12.000 nieuwe gevallen waren, en op vier dagen in december vorig jaar. Het dagrecord staat sinds 20 december. Toen testten 12.997 mensen positief.

Verder in het coronanieuws

Onrust over schrappen tramhaltes door corona

Het nieuws dat HTM in totaal 13 tramhaltes in Den Haag ‘tijdelijk’ wil schrappen zorgt voor onrust in de stad. Het Platform Beter Stedelijk en Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden (OVHA) roept de Metropoolregio en HTM op de wijkorganisaties bij dit proces te betrekken.

Kinderen wachten soms dagen op test en uitslag

Het is weer enorm druk bij de teststraten. Een goed teken, vinden de deskundigen. Maar ook gedoe voor ouders als je op zaterdagavond hoort dat je dochter (6) maandag alleen met een negatieve test de klas in mag. ‘Alleen bij de commerciële PCR-test van 90 euro kwam de uitslag op tijd.’

