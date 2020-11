6500 nitraten en 46 cobra’s: Politie vindt 116 kilo aan illegaal vuurwerk in kelder van 18-jarige Rijswijker

De politie kwam de voorraad vuurwerk op het spoor tijdens een onderzoek naar de inkoop van mogelijk illegaal vuurwerk in Rijswijk. De zoektocht bracht de agenten vorige week, donderdag 5 november, bij de kelderbox van een 18-jarige Rijswijker.



In totaal werd er 116 kilo illegaal vuurwerk gevonden. ,,Onder meer 6500 nitraten, 46 cobra’s en andere soorten illegaal vuurwerk zijn in beslag genomen”, laat de politie vandaag weten.



De jonge Rijswijker is aangehouden en verhoord, maar mag de verdere verloop van de zaak in vrijheid afwachten.