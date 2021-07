657 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 16 juli.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 657 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 684.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 297 besmette personen bij. In Delft kwamen er 101 besmettingen bij, in Zoetermeer 48 en in Westland 72.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 297

Rijswijk + 29

Wassenaar + 11

Voorschoten + 11

Leidschendam-Voorburg + 45

Delft + 101

Pijnacker-Nootdorp + 35

Zoetermeer + 48

Westland + 72

Midden-Delfland + 8

Landelijk

In heel Nederland zijn 11.363 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.



Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een week eerder registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 942 positieve tests.



In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld.

Verder in het coronanieuws

Brigade brainstormt over wereld na corona

Acht ‘gewone’ Westlanders en vier ambtenaren gaan zich de komende maanden vrijdenkend inzetten voor een ‘Westland na corona’. Deze Westlanders Brigade komt nu al met plannen, suggesties en ideeën.

Grote twijfels bij Zoetermeerse evenementen

Die summer of love was van korte duur. Met het afschaffen van testen voor toegang staan veel evenementen weer op losse schroeven. Het Zoetermeerse Live at the Lake hakt de knoop door: het festival wordt verplaatst naar volgend jaar. Wat doet de rest?

