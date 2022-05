66.609 bezoekers op bevrijdingsfestival: ‘Het was op z’n zachtst gezegd weer ouderwets indrukwekkend’

Het festival begon op een zonovergoten Malieveld vol uitgelaten festivalgangers en eindigde met een spetterend slotakkoord in een mistig Den Haag. ,,Het publiek kwam massaal naar het festival om de vrijheid te vieren maar zeker ook om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Meer dan ooit realiseren wij ons dit jaar dat vrijheid kwetsbaar is en dat oorlog ook in onze nabijheid niet louter iets is dat tot het verleden behoort”, blikt organisator Robert-Jan Rueb een dag later terug.

Gratis

Het Bevrijdingsfestival Den Haag was ook dit jaar weer voor iedereen gratis toegankelijk. Of dat in de toekomst zo blijft, is onzeker. ,,Dat er extra budget bij moet, is duidelijk. Maar hoe en waar is onderwerp van gesprek. We hopen op steun van de overheid, sponsors en fondsen”, aldus Rueb. ,,Maar we zijn ook zeer benieuwd naar de uitkomsten van de pilot in Groningen, waar dit jaar voor het eerst vijf euro entree werd gevraagd. Die optie blijft nadrukkelijk ook voor Den Haag open.”