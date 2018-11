66-jarige vrouw beroofd bij tramhalte Loosduinseweg

Wereldkam­pi­oen snowboar­den Bibian Mentel deelt het Maurits­huis in als gastdirec­teur

15:09 Een van de mooiste ontdekkingen die Bibian Mentel (46) deed in het Mauritshuis is dat Rembrandt ondanks tegenslagen altijd zijn passie is blijven volgen. ,,Dat is wel een herkenningspunt met mijn leven'', zegt de wereldkampioen snowboarden en veelvoudig paralympisch kampioen bescheiden in de bibliotheek van het museum.