662 nieuwe besmettingen, drie personen overleden: lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

coronaDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 13 december.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 662 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren kwamen er 676 nieuwe besmettingen bij.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 248 besmette personen bij. In Delft 39, in Westland 110 en in Zoetermeer 99. Er zijn drie meldingen gedaan van personen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus het afgelopen etmaal.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 248

Rijswijk + 36

Wassenaar + 15

Voorschoten + 10

Leidschendam-Voorburg + 49, twee sterfgevallen gemeld

Delft + 39, één stergeval gemeld

Pijnacker-Nootdorp + 42

Zoetermeer + 99

Westland + 110

Midden-Delfland + 14

Landelijk

Het afgelopen etmaal zijn er landelijk 9924 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 760 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal besmettingen ook toe, met 292. De stijging zet dus door.

In de afgelopen week zijn er in totaal 56.548 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld per dag waren dat er 8078, terwijl dat er de week daarvoor nog 5486 waren. Gisteren werden er 9164 (na correctie) nieuwe infecties gemeld, het hoogste aantal sinds eind oktober. Vrijdag werden 8879 nieuwe besmettingen gemeld en donderdag bijna 8800.

Er liggen nu 1767 coronapatiënten in het ziekenhuis, 44 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 497 op de intensive care, een toename van 16 vergeleken met zaterdag.

Verder in het coronanieuws

Het is te druk in Haagse binnenstad

Het is vandaag te druk in het centrum van Den Haag, aldus de gemeente. De gemeente roept daarom op om niet meer naar het centrum van de stad te komen. ‘Stel je bezoek uit, of ga ergens anders heen.’

Coronaschaamte is misschien wel het meest treurige gevolg van deze pandemie

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: coronaschaamte. Mensen met corona worden soms ook nadat ze weer zijn opgeknapt alsnog gemeden door hun omgeving. Corona is voor sommigen toch iets waarvoor je je moet schamen.

Horecatycoon René Bogaart verkoopt zijn panden

Ontsla je als horecabaas in deze barre tijden je mensen, of verkoop je je vastgoed? René Bogaart, eigenaar van een tiental grote restaurants in de regio, kiest voor het laatste. ,,Want mijn mensen zijn het belangrijkst.”

De familie Scheffers viert kerst in de kas

’s Ochtends is de tuinderij nog het domein van de tropische plantenteelt. ’s Avonds gaat deze door als sfeervolle ruimte voor een ‘intiem’ kerstdiner. De familie Scheffers viert kerst in de kas. Zo kunnen ze toch met zijn zessen zijn.

