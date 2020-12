672 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 19 december.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 672 besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 732 en de dag daarvoor 884.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 270 Rijswijk + 22 Wassenaar + 12 Voorschoten + 19 Leidschendam-Voorburg + 45 Delft + 47 Pijnacker-Nootdorp + 42 Zoetermeer + 84 Westland + 123 Midden-Delfland + 8

Landelijk

Het afgelopen etmaal zijn er 12.282 nieuwe besmettingen gemeld, 281 meer dan gisteren. Er werden vandaag 56 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat betekent overigens niet dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met een kleine vertraging doorgegeven. Gisteren werden 85 sterfgevallen door corona gemeld.

In Amsterdam waren de meeste nieuwe besmettingen (581), gevolgd door Den Haag (268) en Rotterdam (247).

Ook het aantal patiënten in het ziekenhuis nam toe. In totaal liggen er nu 2065 mensen in het ziekenhuis, waarvan 560 op de intensive care.

Verder in het coronanieuws

Spoedeisende Hulp op scherp voor oud en nieuw: ‘Het wordt rustig óf een agressieve, boze nacht’

De artsen en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp in HMC Westeinde zijn voor de komende jaarwisseling op alles voorbereid. Het is door het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen nog nooit zo onvoorspelbaar geweest wat er die nacht binnen gaat komen.

Kerken zien bodem van de kas door corona: ‘Geef vandaag alstublieft een extra bijdrage’

Corona treft ook kerken hard. Niet alleen om dat de gelovigen elkaar niet kunnen treffen in de kerk, maar ook omdat de inkomsten drastisch dalen. De katholieke kerk in Zoetermeer doet al een noodoproep aan haar parochianen.

‘Bellend’ het nieuwe jaar in: CDA Westland wil klokken laten luiden met oud en nieuw

‘Knallend’ het nieuwe jaar ingaan, zit er niet in. Is het niet corona dat dwarsligt, dan is het wel het vuurwerkverbod. Als het aan CDA Westland ligt, wordt 2021 toch ‘ingeluid’. Letterlijk: door het luiden van alle (kerk)klokken. Iets wat klokslag twaalf uur moet gebeuren.

Daar gaat het culinaire hapje in het plastic bakje: Even slikken voor chef-koks van toprestaurants

Voor elke chef-kok van Zoetermeerse toprestaurants was het even slikken. Hun culinaire gerechten kwamen niet perfect opgemaakt terecht op een bord, maar gaan zo een plastic bakje in. ,,De waardering voor het opmaken van gerechten is nu een stuk groter.”

