681 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 14 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 681. nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 795.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 335 besmette personen bij. In Delft kwamen er 49 besmettingen bij, in Zoetermeer 64 en in Westland 84.

Landelijk

In de afgelopen week zijn 116.477 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand tijd. Het aantal bevestigde besmettingen ligt zo’n 21 procent lager dan vorige week en een kwart lager dan de week ervoor. Dat is de snelste daling sinds augustus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook het aantal ziekenhuisopnames is afgenomen. In de afgelopen week waren de klachten van 1878 mensen zo erg dat ze op een verpleegafdeling of intensive care belandden. Dat is bijna 10 procent minder dan een week eerder, toen er (na correctie) 2085 opnames waren. Van de 1878 opgenomen mensen kwamen er 332 op een intensive care te liggen, tegen 347 een week eerder.

Verder in het coronanieuws

Maak iemand anders blij met je kerstpakket

Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, volgens het spreekwoord. Maar eerlijk is eerlijk, soms zitten er in een kerstpakket dingen waar je zelf weinig aan hebt. Via de actie ‘Doneer Westland’ kun je iemand anders er heel blij mee maken.

Kelly probeert noodlijdende kroeg van ouders te redden

Kelly (22) kan het niet aanzien hoe de iconische kroeg van haar ouders ten onder gaat. Sinds corona zit het café van Hans en Claudia in zwaar weer. ‘Mijn vader rijdt nu ook op de taxi om de rekeningen te kunnen betalen’. Kelly roept het publiek op haar ouders te helpen.

