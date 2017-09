69-jarige knuffeljuf staat al halve eeuw voor de klas

Het is op de Laan van Poot niet moeilijk zoeken naar de oudste Montessorischool van Nederland. Het hele zebrapad staat tot aan de voordeur vol met kinderen, die allemaal hun handen vol met bloemen hebben. Wel is het dan nog even zoeken naar de juf voor wie die bloemen zijn bestemd. Ach ja, Gonneke Vermeij is nu eenmaal klein van stuk. Iets wat haar trouwens 50 jaar geleden nog bijna lelijk opbrak, vertelt ze even later in de docentenkamer. ,,Ik werd afgekeurd door de keuringsarts. 'U komt drie centimeter tekort', zei hij. Ze waren bang dat ik daardoor geen overwicht zou kunnen hebben.''



Het kwam goed. Want ook toen al, in 1967, was Vermeij niet op haar mondje gevallen. 'Mijn overwicht zit in mijn ogen en in mijn mimiek', had ze geantwoord. En zo kreeg ze alsnog haar eerste baan in het onderwijs. Bij Het Spectrum in Zoetermeer, waar ze het uiteindelijk zelfs tot directeur schopte. Haar motto uit die tijd: 'Uiterlijke orde brengt innerlijke orde'. Zo hield ze haar klassen bij de les. Destijds en nu nog steeds. Via ouders van de kinderen hoort ze het vaak terug: 'Zij is de liefste juf, maar ook de strengste'.



Gewoon een kwestie van consequent zijn, licht ze toe. ,,Grenzen stellen aan leerlingen geeft die kinderen veiligheid. Ze weten dan waaraan ze toe zijn. Dat is belangrijk. Maar mijn basis is liefde. Ik wil dat ze lekker in hun vel zitten. Dat is uiteindelijk belangrijker dan dat ik de populariteitsprijs win.''



Straks meer over die beginperiode en de vergelijking met nu totaal veranderde onderwijswereld. Want op deze donderdagochtend in september is Gonneke Vermeij alweer jarenlang een vertrouwd gezicht op zoals gezegd de oudste Montessorischool van het land, waar ze intussen ook een van de oudste onderwijskrachten van het land is. ,,Volgende maand word ik 70'', zegt ze met een blij gemoed. ,,Maar ik kan het nog steeds niet laten.''

Volledig scherm © Frank Jansen

Oproepkracht

Tegenwoordig werkt ze alleen nog als oproepkracht, maar nog steeds is elke dag waarop ze mag werken een 'fijne verrassing'. Vooral als ze 'de kleintjes' mag lesgeven. En wat er ook allemaal veranderd is, ze leert haar kinderen nog op precies dezelfde manier schrijven als een halve eeuw geleden. Als ze de verslaggever op zijn aantekenblok ziet krabbelen, doet ze het nog één keer voor: niet dansen en ook niet duiken. Ofwel: keurig binnen de aangegeven lijnen blijven schrijven. ,,Ach'', oppert ze, ,,kinderen vinden eigenlijk alles leuk wat je voorstelt, op voorwaarde dat je het op een oprecht blije manier brengt. Als jij blij bent, worden zij vanzelf ook blij.''



Er wordt op de deur geklopt. Mariska Smit (48), moeder van vier kinderen, komt haar even een bloemetje brengen. ,,Ik was drie, vier jaar jong toen ik les kreeg van Gonneke. En inmiddels hebben al mijn kinderen ook les van haar gehad. Bijzonder toch? Ze zijn dol op haar, zoals ik vroeger ook dol op haar was. Waarom? Omdat ze een ouderwetse knuffeljuf is. Terwijl ze nog steeds ook op een ouderwetse manier streng kan zijn.''



Vermeij lacht, maar ze ontkent het niet. ,,Ik laat me door de kinderen nog steeds niet bij mijn voornaam noemen. Als ze dat proberen, zeg ik altijd: Ik heb niet met je geknikkerd. Soms reageren ze heel verbaasd. Zeggen dan: Tegen mijn oma zeg ik ook jij. Het is meer dat ik eraan hecht om ze dat bij te brengen, dan dat ik er nou persoonlijk zo aan hecht, hoor. Uiteindelijk is het niet wat iemand zegt, maar hoe iemand het zegt. C'est le ton qui fait la musique.''

Volledig scherm © Frank Jansen

Ze heeft het onderwijslandschap drastisch zien veranderen. Vermeij: ,,Dat begon al in 1985, toen alle kleuterscholen bij de basisscholen kwamen. Dat was het begin van een schaalvergroting, waaraan nooit meer een einde is gekomen. De tijd dat je iedereen binnen de muren van je school kende, was toen voorbij. Veel 'kleutermensen' zijn toen het onderwijs uitgegaan en werden vaak vervangen door docenten die tijdens hun opleiding amper kleuteronderwijs hadden genoten.



Dat ook de klassen sindsdien groter werden is een hardnekkige mythe, die ze graag even doorprikt. ,,Vroeger had je nog grotere klassen - 35 kinderen waren geen uitzondering. Het verschil is: toen had je op een hele klas één kind met een gebruiksaanwijzing; tegenwoordig mag je al blij zijn als een op de tien kinderen géén opvallend gedrag, zoals dat nu heet, vertoont. De anderen hebben dyslexie, ADHD, ADD... Het houdt niet op. En anders zijn ze wel hoogbegaafd, dat schijnt ook steeds vaker voor te komen.''



Het is, zoals de goede verstaander zal begrijpen, eventueel een steekje onder water naar overambitieuze ouders die hun kroost boven hun macht laten grijpen, maar het is beslist geen sneer naar de kinderen die Vermeij inde klas krijgt. ,,Vroeger was de wereld voor kinderen veel eenvoudiger'', legt ze ten overvloede uit. ,,Veel kleiner ook. Nu krijgen ze via socal media zoveel prikkels, dat ze het niet meer aanleren om zich langdurig op één ding te concentreren. Ik heb met ze te doen wat dat betreft. Want het is echt niet mijn indruk dat hedendaagse kinderen minder gemotiveerd zijn dan wij vroeger.''



Diagnose

Het had een haar gescheeld of haar schoolloopbaan was niet later dan de pensioengerechtigde leeftijd, maar al ver daarvoor beëindigd. Op haar 50ste kreeg ze een ongeluk. Een bedrijfsongeval. Ze vertilde zich aan een houten plank, die voor een gebroken raam geschoven moest worden. Er volgde een foute diagnose (hernia in plaats van een verschoven SI-gewricht), met als gevolg een verkeerde behandeling. ,,Ik kon al snel nauwelijks nog lopen en heb toen ontslag genomen. Ik dacht dat warmte goed voor me zou zijn en ben toen naar Mexico vertrokken. Waarom? Omdat het kon. Mijn huwelijk liep in die tijd spaak, ik was dol op duiken en ik had geen kinderen.''

Volledig scherm © Frank Jansen