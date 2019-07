7 jaar cel: Beschonken Hagenaar (28) stak acht keer in op buurman Albardastraat

Jerry van den B. is zojuist tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld door de Haagse rechtbank. De 28-jarige Hagenaar stak vorig jaar in een met alcohol doordrenkte nacht zijn buurman Aubrey dood in de portiekwoning aan de Albardastraat.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ook zeven jaar cel tegen Van den B.. Die verklaarde op zijn beurt tijdens de rechtszaak dat hij 16 september vorig jaar uit noodweer handelde. De twee buren hadden bij wijze van kennismaking tot diep in de nacht gedronken. De vieux en Bacardi vloeiden rijkelijk en vroeg in de ochtend dutten de twee in.

Toen van den B. naar bed wilde en buurman Aubrey (46) verzocht naar zijn eigen huis te gaan, zou hij boos zijn geworden. Er volgde geschreeuw, geduw en getrek. Volgens de lezing van Van den B. pakte Aubrey een mes en probeerde die hem te steken. Omdat Van den B. een aandoening heeft, waardoor zijn bloed niet stolt, vreesde hij direct voor zijn leven. Hij wist dat mes echter uit zijn handen te krijgen en stak vervolgens meermaals op zijn buurman in.

Noodweer

Hoewel niet vast is komen te staan wat er exact is gebeurd in de woning, volgde de officier van justitie het relaas van Van den B. grotendeels. Maar zijn beroep op noodweer ging er bij haar niet in. Met name omdat het slachtoffer uiteindelijk door acht messteken om het leven is gekomen.

De rechter zei vandaag dat ze wel uitging van het scenario dat Van den B. verklaard heeft. Andere scenario’s zijn niet aannemelijk geworden. Maar volgens haar was er geen sprake van noodweer. Toen Van den B. het mes had afgepakt, had hij ervoor kunnen kiezen dat weg te gooien. Dat hij ervoor koos om acht keer in de buurt van de nek te steken, bestempelde ze als buitenproportioneel. Ook rekende ze het hem zwaar aan dat hij geen hulp heeft ingeschakeld voor de zwaargewonde buurman.

Vuisten

De advocaat van de nabestaanden zegt in een reactie dat de familie tevreden is met de opgelegde straf, die hij al reëel bestempeld. ,,Toch voelt het voor de familie dubbel, door het beeld dat is ontstaan van hem. Het was geen engel, maar als hij problemen had, loste hij dat met zijn vuisten op. Hij was geen messentrekker.”

Volgens de advocaat heeft de familie zware weken achter de rug. De rechters zeiden twee weken geleden dat Van den B. vrij kon komen als zij ook zouden vinden dat er sprake was van noodweer. Dat bleek dus niet het geval. Toch blijven ook de komende weken nog spannend, omdat Van den B. nog in hoger beroep kan gaan.

Teleurstelling

De advocaat van Van den B. Laat desgevraagd weten dat de straf een teleurstelling is voor zijn cliënt. ,,De rechtbank gaat toch voor het overgrote deel mee in het verhaal van mijn cliënt, maar net dat laatste stukje niet. Dan is zeven jaar toch wel een teleurstelling.”

Of Van den B. in hoger beroep is nog niet bekend. ,,Daarvoor moeten we het vonnis eerst goed bespreken. Dat gaan we de komende dagen doen.”