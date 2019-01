7 jaar cel geëist voor wrede woningoverval Rijswijk

,,Zoiets verwacht je alleen in Amerikaanse televisieseries”, zei de officier van justitie vandaag over de overval. ,,Als er in je eigen woning zoveel geweld wordt gebruikt, dan is dat gewoon verschrikkelijk.” Het slachtoffer van de overval was volgens de officier van justitie een ‘keurige, hardwerkende burger’, die op 10 februari 2017 thuiskwam na zijn werk bij de Delftse vestiging van Shurgard, het bedrijf dat opslagruimte aanbiedt. De Shurgard-manager werd zijn woning aan de Caan van Necklaan binnengeduwd door twee mannen, kreeg een zak over zijn hoofd, werd geslagen en kreeg stroomstoten toegediend. ,,Waar is het?”, zouden de overvallers geroepen hebben. ,,Als de Colombianen komen, dan ben je dood.”

Waterboarden

Na ongeveer twintig minuten zou een derde man de woning binnengekomen zijn. De overvallers twijfelden of ze wel de juiste man hadden, maar sleurden het slachtoffer toch nog naar zijn slaapkamer, en goten water over zijn hoofd. Toen het waterboarden niet de gewenste informatie opleverde, vertrokken de mannen uit de woning.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de woningoverval te maken heeft met een inbraak twee maanden eerder bij de Shurgard in Delft, waarbij vermoedelijk drugs en wapens zijn ontvreemd uit boxen. Een daarvan stond op naam van de halfzus van verdachte Heinricht S. S. kwam ook in de Shurgard. Hij zou ervan uitgegaan zijn dat de Shurgard-manager verantwoordelijk was voor de verdwijning van de spullen uit zijn box, zo denkt het OM.

Mooi meisje

Uit de telefoongegevens van de verdachte leidt het OM ook af dat hij op 10 februari 2017 op het tijdstip van de woningoverval ook in de buurt van de Caan van Necklaan in Rijswijk was. Op de zitting had de ontkennende verdachte daar wel een verklaring voor. ,,Ik zat in de buurt met een mooi meisje in de auto. Ik had haar opgehaald bij station Hollands Spoor.” Hij was uit Delft gekomen, waar hij met zijn vrienden een werkplaats heeft om aan motoren te sleutelen.

Het OM verdenkt ook nog een tweede man van de woningoverval, de 32-jarige Kenrich J. uit Spijkenisse. Zijn DNA is aangetroffen op de tie-raps waarmee het slachtoffer was vastgebonden. De officier van justitie erkende vrijdag dat er geen ander bewijs is tegen deze man, en vroeg daarom vrijspraak voor hem.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.