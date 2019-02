7-jarige Esmé is waarschijnlijk jongste kinderboekenschrijfster van Nederland

Techniekfi­lo­soof Behnam Taebi: Niets is zwart-wit, ook het klimaat niet

11:01 Behnam Taebi geeft geen antwoorden, maar stelt vragen. Dat is zijn taak als techniekfilosoof bij de TU Delft. ,,Technologie heeft enorm bijgedragen aan de welvaart van de mens, maar kan daar ook in doorslaan. Ik vraag me af waar de grens ligt.”