7 personen overleden en 179 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws bij

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 179 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren ging het om 232 nieuwe besmettingen . In Den Haag werden het afgelopen etmaal 92 nieuwe besmette personen geregistreerd. In Delft 12, in Westland 16 en in Zoetermeer 22. Een Hagenaar, een Westlander, een Zoetermeerder, een Wassenaarder en drie personen uit Leidschendam-Voorburg zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Strandwalfestival verschoven

Het Strandwalfestival in Rijswijk is uitgesteld naar 2022. Het jaarlijks terugkerende evenement kan - evenals in 2020 - niet doorgaan als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. ,,Maar van uitstel komt geen afstel”, zo verzekert het bestuur in goed overleg met de gemeente Rijswijk en de uitvoerende organisatie Sport Heroes. ,,We gaan de komende tijd hard werken en ons opmaken voor een alles overtreffende editie volgend jaar. Samen komen we er doorheen en we zien je graag weer in blakende gezondheid dansend op het Strandwalfestival 2022.”