70-plussers kunnen vanaf vandaag herhaalprik krijgen tegen corona

Priklocaties

Mensen met een afspraak kunnen terecht bij de vaccinatielocaties in Het Boerhaave gebouw aan de Boerhaavelaan 33 in Zoetermeer (dagelijks 10.00 – 16.00 uur), aan de Mozartlaan 664 in Delft (dagelijks 10.00 – 16.00 uur), in het Voormalig Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan 600 in Den Haag (dagelijks 10.00 – 16.00 uur), in De Brug aan de Koningin Julianaweg 61 in ’s-Gravenzande (woensdag t/m zaterdag 14.00 – 18.00 uur) en aan de Appelgaarde 2 in Voorburg (iedere zondag 10.00 – 16.00 uur).