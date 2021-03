700.000 euro om Haagse jongeren door coronacrisis te loodsen

Het stadsbestuur heeft de ‘Subsidieregeling jongeren actief in coronatijd Den Haag 2021’ in het leven geroepen. Partijen worden uitgenodigd om samen met jongeren met creatieve plannen te komen voor activiteiten, zoals een plan voor een sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteit waarmee de coronatijd voor jongeren draaglijker wordt, of een plan om de mentale effecten van de corona-uitbraak tegen te gaan.

Behoeften

,,Belangrijke voorwaarde is afstemming met de jongeren zelf. Want het gaat om hún behoeften. Het is zwaar voor veel jongeren. Het is van belang dat we jongeren actief houden en ook jongeren bereiken die we nu niet op straat of in onze buurthuizen tegenkomen”, vult wethouder Martijn Balster (welzijn, stadsdelen) aan.