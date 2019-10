71-jarige Hagenaar krijgt werkstraf voor zwartmaken Hans Middendorp

De man was een buurtgenoot van de vrouw met wie Hans Middendorp in 2017 ruzie kreeg in het Haagse Bos. Middendorp moest destijds voor de rechter komen omdat hij de vrouw een duw gegeven zou hebben, nadat haar hondje in het bos naar hem zou hebben gehapt. Uiteindelijk werd de bestuurder in 2018 door het gerechtshof vrijgesproken van het duwincident, maar toen was hij zijn baan als hoogheemraad bij waterschap Delfland al kwijt. De heisa rondom het duwincident zou aan zijn vertrek hebben bijgedragen.

‘Domme en agressieve man’

De 71-jarige Hagenaar erkende dat hij ‘de grenzen had opgezocht’, maar beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. ,,Er zullen wel vaker mensen zijn die het niet leuk vinden wat ik schrijf.” Hij had zich kwaad gemaakt over het vermeende duwincident in het Haagse Bos. “Bij ons in het wijkje is er veel onrust over geweest.”