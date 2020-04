750 zorgmedewerkers getest in Nootdorpse parkeergarage, tweede testlocatie in beeld

Van Wieg tot Graf Makelaar Jan (67) sprak als coronapa­tiënt geruststel­len­de woorden, toch liep het niet goed af

20:00 Jan Canters (20 maart 1953 – 2 april 2020) groeide op in het Haagse Marlot als zoon van een Tweede Wereldoorlogveteraan. De vlieger van de koninklijke marine was tijdens de oorlog bij de Britse luchtmacht gestationeerd en had het een en ander meegemaakt. Hij was in Polen krijgsgevangen gemaakt, was dankzij een list met andere militairen ontsnapt en trouwde vervolgens, eenmaal terug in Londen, met een jonge Britse vrouw. Na de oorlog was het stel vanuit Engeland, met Jans oudere broer, naar Marlot verhuisd waar Jan geboren werd.