764 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 13 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 764 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 898.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 376 besmette personen bij. In Delft kwamen er 56 besmettingen bij, in Zoetermeer 89 en in Westland 91.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 376

Rijswijk + 28

Wassenaar + 19

Voorschoten + 7

Leidschendam-Voorburg + 53

Delft + 56

Pijnacker-Nootdorp + 32

Zoetermeer + 89

Westland + 91

Midden-Delfland + 13

Landelijk

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal in totaal 13.848 meldingen van positieve tests ontvangen. Dat zijn er iets minder dan de afgelopen twee dagen. Toen waren het er meer dan 16.000. Landelijk zijn er 33 overlijdens gemeld. Dat betekent niet per se dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden: soms worden overlijdens pas later gemeld.

Verder in het coronanieuws

‘Toch blij dat het zo wel door kan gaan’

Terwijl Nederland op een nieuwe lockdown afstevent en het feest in veel andere steden werd afgeblazen, gaat de intocht van Sinterklaas in Den Haag gewoon door. Toch kon niet iedereen erbij zijn bij de aankomst in Scheveningen. Daar waren maximaal 5000 bezoekers toegestaan. ‘Een goede keuze maak je nooit’, zei de aanwezige burgemeester.



Sportclubs balen van ‘nergens op gebaseerde’ nieuwe maatregelen

Tot minstens vrijdag 3 december worden sportwedstrijden zonder publiek afgewerkt. Zowel binnen als buiten, op prof- en amateurniveau. De maatregel zorgt voor vraagtekens en onbegrip in de sportwereld. ,,Ondoordacht en nergens op gebaseerd.”

