767 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Column Amerikanen worden er vaak van beticht geen smaak te hebben: nou, liever wansmaak dan wangsmaak

Had ik al verteld hoe fantastisch Amerika is? Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Neem New York. ‘If you can make it there, you can make it anywhere’. Een wijsheid die onlangs nog in praktijk werd gebracht door het coronavirus. Amerika is mijn grote voorbeeld. The American dream. Ik hou ook van Amerikanen. Heerlijke mensen. Een aardiger volk bestaat niet. Ze worden er vaak van beticht geen smaak te hebben. Nou, liever wansmaak dan wangsmaak.

6:15