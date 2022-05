77 jaar na de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geïdentificeerd: verzetsstrijder Cornelis Pieter Kreukniet

Cornelis Pieter Kreukniet. Dat is de naam van de Haagse verzetsstrijder die 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog alsnog is geïdentificeerd. Zijn stoffelijke resten werden gevonden in een massagraf op de Waalsdorpervlakte.

Cornelis Pieter Kreukniet, roepnaam Kees, werd geboren in Gelderland, maar werkte als ambtenaar bij de gemeente Den Haag toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij sloot zich aan bij het verzet, maar werd op 8 oktober 1944 bij een inval bij de Dienst Gemeentewerken opgepakt, voor het drukken en verspreiden van ‘illegale lectuur'.

Kreukniet werd vastgezet in de gevangenis in Scheveningen, die de bijnaam Oranjehotel had. Twintig dagen later overleed hij. Volgens de officiële lezing die de Duitsers erop na hielden stierf de verzetsman als gevolg van een longontsteking. Maar de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) kwam tot een heel andere conclusie: Kreukniet is op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Geëxecuteerd

In maart 1947 werden zijn stoffelijke resten op de Waalsdorpervlakte opgegraven uit een anoniem graf met daarin negen lichamen. Het bleek toen niet mogelijk om hem te identificeren. Daarom werd hij als ‘onbekende Nederlander’ begraven op de algemene begraafplaats Rusthof in Leusden. In 2012 werd hij naar een laatste rustplaats op het Nationale Ereveld in Loenen overgebracht.

Begin dit jaar vond Defensie als gevolg van een verwantschapsonderzoek familie van de tot dan toe onbekend gebleven Kreukniet. Er was een dna-match met materiaal dat een achterneef van Kreukniet beschikbaar stelde. Die overeenkomst, in combinatie ander onderzoek, bewezen dat de stoffelijke resten van Kreukniet zijn. Een kunstgebit en het winkelmerkje van een kledingzaak aan de Vlierboomstraat in Den Haag, vlakbij waar Kreukniet woonde, ondersteunen dat. Achtergrondinformatie werd aangeleverd door de stichting WO2 Sporen. Door zijn identificatie kwam nu ook aan het licht dat Kreukniet niet overleden was aan een longontsteking, zoals de nazi's aanvankelijk als doodsoorzaak hadden gemeld, maar dat hij door een vuurpeloton om het leven is gebracht.

Waalsdorpervlakte

De nazi's gebruikten de Waalsdorpervlakte als executieterrein tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk liggen er nog steeds gefusilleerde verzetshelden begraven. Hoeveel dat er zijn is niet bekend, de meningen daarover lopen uiteen van zeven tot wel vijftig. Naar hen wordt, na goedkeuring van de provincie, nog gezocht. De speurtocht naar vermiste verzetsstrijders in de duinen van de Waalsdorpervlakte was aanvankelijk verboden.

Op het Ereveld Loenen liggen nog altijd zo'n dertig onbekend gebleven slachtoffers die zijn opgegraven op de Waalsdorpervlakte. De BIDKL roept nabestaanden op om DNA af te staan voor verwantschapsonderzoek, zodat mogelijk nog meer oorlogsslachtoffers geïdentificeerd kunnen worden.

