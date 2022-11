780 nitraten en 231 Cobra6-bommen gevonden bij inval in kelderbox en kruipruimte, vier aanhoudingen

Bij een inval in een kelderbox aan de 's-Gravenzandelaan in Den Haag heeft de politie 79 kilo vuurwerk met de kracht van een explosief gevonden. Zo werden onder meer 32 stuks 3 inch shells (mortierbommen), 1360 stuks enkelshots buizen, 780 nitraatbommen en 231 Cobra6-bommen aangetroffen. Er zijn vier aanhoudingen verricht.

De politie had een tip gekregen dat er mogelijk een grote hoeveelheid vuurwerk in de kelderbox was opgeslagen. Met meerdere eenheden deed de politie vervolgens een inval. Op de locatie werd daadwerkelijk een grote hoeveelheid gevaarlijk vuurwerk aangetroffen. Zowel in de kelderbox als in de kruipruimte onder de kelderbox werden verschillende soorten vuurwerk aangetroffen.

Bij de inval werden ook vier verdachten aangehouden. Drie mannen in de leeftijd van 26, 29 en 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats werden opgepakt. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte, meldt een woordvoerder van de politie.

Daarnaast is een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij zit nog wel vast. Het gevonden vuurwerk in Den Haag is in beslaggenomen door de politie en zal worden vernietigd.

Tientallen gewonden

Jaarlijks raken tientallen mensen gewond door verkeerd gebruik van legaal vuurwerk of door vuurwerk met de kracht van een explosief, stelt de politie. ‘Dit vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in.’

‘Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders. Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen, bijvoorbeeld een woning of een garage, levert bovendien gevaar op voor ontploffing of een grote brand’, aldus de politie.

