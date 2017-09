79-jarige vrouw omver gebeukt door vluchtende winkeldief

De politie heeft in haar onderzoek vanavond beelden vrijgegeven van de man. Die werd in de gaten gehouden door een oplettende bewaker, omdat hij verdacht gedrag vertoonde in het winkelcentrum. Eerst ging hij de Kruidvat in, daarna de Blokker, waar hij verscheidene goederen meenam. Toen hij de politie aan zag komen, zette hij het op een lopen, via de Dobbelaan.