8 personen overleden en 162 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 2 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er het afgelopen etmaal 162 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 163 .



In Den Haag kwamen er de afgelopen 24 uur 73 nieuwe besmettingen bij. In Delft 18 , in Westland 16 en in Zoetermeer 22.



Vier Hagenaars, een persoon uit Leidschendam-Voorburg, een persoon uit Pijnacker-Nootdorp, een Delftenaar en een Westlander zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 73

Rijswijk + 7

Wassenaar + 5

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 4

Delft + 18

Pijnacker-Nootdorp + 9

Zoetermeer + 22

Westland + 16

Midden-Delfland + 5

Landelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal in heel Nederland 3592 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen week, maar iets meer dan maandag. Toen noteerde het instituut 3280 nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds eind september.

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 28.628 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4090 positieve tests per etmaal. Dit cijfer daalt al sinds 22 december gestaag.

Lockdown tot 2 maart

Het kabinet verlengt de huidige lockdown tot zeker 2 maart. Dat melden ingewijden. Dat betekent dat winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag.

Ondanks waarschuwingen voor de mutaties van het coronavirus, kondigt het kabinet vanavond wel enkele versoepelingen van de maatregelen aan. Het plan voor de komende week: maandag de basisscholen open, woensdag een einde maken aan de avondklok en dezelfde dag ook niet-essentiële winkels toestaan om bestellingen af te laten halen.

Verder in het coronanieuws

Invictus Games opnieuw uitgesteld

De Invictus Games Den Haag 2020 zijn weer uitgesteld. Het evenement stond gepland in het voorjaar van vorig jaar in het Haagse Zuiderpark, maar daar werd een streep doorheen gezet vanwege de coronapandemie. Besloten werd het uit te stellen naar dit jaar, maar ook dit gaat door de nog immer durende pandemie niet lukken.

Luisteroma

Vader van vijf kinderen, dat is Hagenaar Robert Weij. Bij zoon Douwe merkte hij dat een stukje extra ondersteuning met lezen meer dan welkom was. Al acht maanden belt Douwe nu drie keer per week met oma, om voor haar een boek voor te lezen. En Weij wil dat concept breder inzetten in de stad. ,,Zoveel kinderen kunnen een luisteroma gebruiken.” Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Golfbrekers.

112 Veiligheidsdag schuift een jaar door

De 112 Veiligheidsdag gaat dit jaar niet door. Het familie-evenement van de hulpdiensten stond op de agenda voor dit voorjaar, maar de organisatie schuift het een jaar vooruit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.