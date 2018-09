80-plussers trouwen op hun oude dag

Ze kenden elkaar van vroeger. ,,Uit de tijd dat we nog jong en sterk waren'', zegt Bart, die ooit als gemeenteambtenaar werkte en heel open is over de reden waarom hij op zijn oude dag weer wil trouwen. ,,Nelie is van de oude stempel'', verklaart hij. ,,Als ik wil blijven slapen, moet er een boterbriefje zijn.''



Nelie vindt het niet leuk om 'als tuttebol te worden neergezet'. ,,Hij bleef na de tweede date al slapen'', zegt Nelie, die het heerlijk vond om nog een keer ten huwelijk te worden gevraagd. ,,Het heeft alles met liefde te maken. We hebben het samen zo fijn. We praten over onze levens en onze overleden partners, waarmee we het heel goed hadden.''



De huwelijksplechtigheid was kort maar krachtig, evenals de borrel die volgde. ,,Ik spaarde m'n krachten'', lacht de bruidegom.