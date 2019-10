81-jarige hoopt gearresteerd te worden en gaat op dievenpad, maar cel valt tegen

Volgens de politie had de man de wens om een keer te ervaren hoe het is om een diefstal te plegen en dan in de cel te zitten. Vorige week donderdag voegde hij de daad bij het woord. De oudere man werd gesnapt, gepakt en belandde in de cel. ,,Maar dat viel heel erg tegen”, vertelt een politiewoordvoerster.