817 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 22 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 817 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 381 besmette personen bij. In Delft kwamen er 104 besmettingen bij, in Zoetermeer 81 en in Westland 72.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 381

Rijswijk + 47

Wassenaar + 13

Voorschoten + 12

Leidschendam-Voorburg + 45

Delft + 104

Pijnacker-Nootdorp + 39

Zoetermeer + 81

Westland + 72

Midden-Delfland + 23

Landelijk

Het gemiddeld aantal coronagevallen is woensdag zo goed als gelijk gebleven, na meer dan twee weken van onafgebroken daling. Het is niet duidelijk of dit het begin van de gevreesde omikrongolf kan zijn. De overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houden er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende weken kan stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen het daardoor over een tijdje ook weer drukker krijgen.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn er landelijk 13.460 positieve uitslagen van coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets meer dan de afgelopen dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week iets oploopt.

Verder in het coronanieuws

Sportclub Quick verliest vier leden in ruim een week

De Haagse sportclub club Quick is in rouw. In ruim een week tijd overleden maar liefst vier leden. De praatjes langs de lijn zijn er nu niet, terwijl dat normaal zo helpt om verdriet verwerken. Hoe rouw je in coronatijd?

18-plussers komen massaal boosterprik halen

Voor gezondheidscentrum De Reef aan de Kiekendiefstraat in Den Haag namen de rijen vanmorgen Eftelingachtige vormen aan, maar in tegenstelling tot de lange rijen in het attractiepark waren deze wachtenden ook zo weer weg.

Gijs deelt zijn lol in spelletjes deze lockdown door ze weg te geven

Gijs van Malsen is spelletjesfanaat en gunt de warmte en lol die je ervan hebt iedereen. Zeker in deze lockdown. De Rijswijker zamelde spontaan meer dan honderd spellen in en geeft die weg. ,,Met spelletjes beleef je wat.” Wij gingen langs voor de rubriek Golfbrekers.

Sneller boosteren dankzij nieuwe XL-locatie World Forum

Mede dankzij de vanochtend nieuw geopende XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag kunnen nu per dag 15.000 boosterprikken worden gezet in de zeven vaccinatielocaties in onze regio. Op die manier wordt het boosteren versneld. Burgemeester Jan van Zanen kwam als er als een van de eersten zijn oppepprik halen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.