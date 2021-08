83-jarige indorocker en doctorandus Woody Brunings staat nog altijd op het podium

Leo Blokhuis is een goede vriend van Woody Brunings. Het verhaal van The Crazy Rockers over Indische jongens en hun Nederlandse vrienden die eind jaren vijftig vanuit Den Haag hun avontuur zoeken in een nieuwe muzieksoort stond model voor zijn in 2019 verschenen debuutroman Blauwe zomer. Het echte verhaal moet nog in boekdruk verschijnen, want Brunings legt de laatste hand aan zijn autobiografie.