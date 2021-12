842 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Kamers met Aandacht krijgt een vervolg: meer verhuur­ders gaan kwetsbare jongeren in huis nemen

De proef Kamers met Aandacht krijgt een vervolg. Dat betekent dat ook de komende twee jaar een Haagse verhuurder een jongere in huis neemt die zelf geen of nauwelijks een sociaal vangnet heeft; bijvoorbeeld doordat hij of zij eerder in een instelling of pleeggezin verbleef.

23 december