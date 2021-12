877 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 15 maart.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur (..) nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 681.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 446 besmette personen bij. In Delft kwamen er 70 besmettingen bij, in Zoetermeer 97 en in Westland 88.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 446

Rijswijk + 34

Wassenaar + 21

Voorschoten + 18

Leidschendam-Voorburg + 49

Delft + 70

Pijnacker-Nootdorp + 40

Zoetermeer + 97

Westland + 88

Midden-Delfland + 14

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn er landelijk 13.557 positieve coronatests geregistreerd. Het is de derde dag op rij dat dit aantal onder de 14.000 zit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende dag op rij.

Verder in het coornanieuws

Kerstbroden voor eenzame ouderen

Het zou Lucia Baboelal niet nóg een keer gebeuren dat door corona honderden eenzame ouderen hun traditionele Surinaamse kerstbrood niet krijgen, zoals vorig jaar. ,,Dat voelde niet goed, alsof ik mensen in de steek liet.’’ Nu heeft ze in pandit Radjesh Bhagwant een bondgenoot gevonden die de broden op de fiets gaat wegbrengen.

In de rij voor boosterprik ‘s-Gravenzande

Bij de start was er afgelopen maandag sprake van een flinke rij en een lange wachttijd. Maar inmiddels lijkt de campagne voor de boostervaccinatie in ‘s-Gravenzande redelijk te lopen.

Grote boosterpriklocatie in Zoetermeer

Zoetermeer krijgt maandag een eigen grote priklocatie voor boosters aan de Boerhaavelaan. Dat is net op tijd, want de huidige priktijden in het stadhuis zijn al volgeboekt tot januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

