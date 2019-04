9-jarige Isis is ‘Rembrandt voor een dag’

Twaalf kinderen, gehuld in kleding uit de Gouden Eeuw, portretteerden gisteren in het Museumkwartier Den Haag één van hun ouders. Met haar winnende portret heeft de 9-jarige Isis een plekje in Museum Bredius veroverd. Haar werk is tot en met zondag 12 mei in de hal van het museum op de Lange Vijverberg te bewonderen.

De wedstrijd is de omlijsting van de opening van de buitententoonstelling ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw'. 2019 staat in het teken van Rembrandt vanwege zijn 350ste sterfjaar, dat wordt geëerd met tal van activiteiten.

Openluchtexpositie

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit, Cultuur en Strategie) opende de expositie. Van 13 april tot 1 juni is de Lange Vijverberg aangekleed met negen kubussen, waarop meesterwerken uit omliggende musea worden getoond. Zo kun je zien wat er in de Gouden Eeuw in Den Haag gebeurde, wie de touwtjes in handen had en hoe de Gouden Eeuw in de stad een blijvende indruk heeft achtergelaten. De musea waar deze topstukken écht hangen, zijn op een steenworp afstand te vinden.