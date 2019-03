90 arrestaties en 4 ton na anonieme meldingen drugslabs in Den Haag

Het aantal anonieme tips over drugslabs in Nederland is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2018 ontving het platform een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en ghb, een stijging van 40 procent.

De grootste stijging is te zien in de regio's Den Haag en Noord-Nederland. ,,De tijd dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land is voorbij", aldus woordvoerder Marc Janssen.

Specifiek voor de Haagse regio gaat het om 25 meldingen van drugslabs die het afgelopen jaar binnenkwamen, tegenover vijf meldingen in 2017. Totaal kwamen meer dan 1300 meldingen via de anonieme tiplijn binnen. Bijna 800 daarvan hadden in meer of mindere mate te maken met drugs. Andere meldingen gingen over geweldsincidenten, diefstal en economische delicten.

Het eindresultaat daarvan is dat de Haagse politie-eenheid naar aanleiding van anonieme meldingen negentig personen heeft aan kunnen houden in 2018. Daarnaast werd een slordige 400.000 euro in beslag genomen.

Crystal Meth

In Wateringen werd onlangs nog vierhonderd kilo methamfetamine, ook wel crystal meth genoemd, aangetroffen in een bedrijfspand. De straatwaarde van de drugs ligt volgens de politie op zo'n 80 miljoen euro. Eind vorig jaar werd in een autowasserij aan de Uitenhagestraat een cocaïnewasserij ontdekt. De politie kwam de fabriek op het spoor nadat er een brand woedde in het pand.