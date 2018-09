90 jaar Haags Matrozenkoor: 'Verbroedert en verbindt'

Ruim negentig jaar geleden droeg bijna iedere jongen op zondag een matrozenpak. Dat was in die tijd gewoon de mode, vertelt Anne-Wil Duthler , voorzitter van het Haags Matrozenkoor. Als het jongenskoor onder leiding van de eerste dirigent Theo van Elferen steeds vaker wordt gevraagd voor een optreden, lijkt hem het zondagse matrozenpak gepaster dan een dagelijks kloffie. Het Haagse Matrozenkoor wordt in de loop der jaren een begrip.



De uitvoeringen met moderne en klassieke werken, zoals uit Gershwins musical Porgy and Bess of het Gloria van Vivaldi, ontroeren het publiek. Ze traden op toen koningin Wilhelmina weer voet op Nederlandse bodem zette na haar ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook onthaalden ze met het Wilhelmus, generaal Eisenhower. ,,Het Haags Matrozenkoor behoort tot ons cultureel erfgoed'', aldus Duthler.



Het matrozenpak dat de koorleden dragen, is nooit verdwenen. ,,Het is zelfs een bijzondere gelegenheid als de jongens hun eigen matrozenpak krijgen. Ze horen er vanaf dat moment echt bij."