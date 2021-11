900 euro huur voor een woning van veertig vierkante meter? Verzet tegen de te hoge (woning)nood

Organisa­tie woonpro­test Utrecht hoopt op doorgang ondanks corona: ‘Probleem wordt ondertus­sen groter’

Nee, de organisatie van het woonprotest in Utrecht, dat op zondag 21 november gepland staat, wil het protest niet cancelen. Volgende week wordt definitief duidelijk of het protest door kan gaan nu de coronamaatregelen worden aangescherpt. „We kijken goed naar wat mogelijk is, want het woonprobleem wordt ondertussen alleen maar groter.”

12 november