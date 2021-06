93 nieuwe besmettingen: lees hier het laatste coronanieuws

commentaar Wie durft te zeggen dat golfbanen rondom Den Haag moet worden opgedoekt omdat er huizen nodig zijn?

10:24 Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: woningnood. Terwijl er in in de Haagse regio bijna geen betaalbaar huis meer is te krijgen, liggen er op een halfuur rijden zeker tien golfbanen. De woningnood vraagt om radicale oplossingen.