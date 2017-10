95 degoes bij Het Knagertje in Den Haag

,,De degoe is familie van de uit chili afkomstige cavia’’, legt Geertje van Kranen, verzorgster bij Het Knagertje uit. ,,In België was er geen ruimte voor de kleine exoten en daarom zijn ze naar ons gebracht. Het zijn er nu 95, maar binnenkort waarschijnlijk 200. Een aantal dieren zijn namelijk zwanger en één gemiddeld nestje bestaat uit vier tot zes baby degoes. In dat opzicht zijn het net konijnen.’’



De dame waarvan de degoes waren, hield ze allemaal samen in één ruimte. Hierdoor konden de knaagdieren zich razendsnel voortplanten. ,,Nu hebben we ze op geslacht en leeftijd allemaal gescheiden. We proberen groepjes van vier dieren van hetzelfde geslacht te maken en samen in een verblijf te houden.’’