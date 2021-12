960 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 16 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 960. nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 877.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 476 besmette personen bij. In Delft kwamen er 91 besmettingen bij, in Zoetermeer 89 en in Westland 109.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 476

Rijswijk + 44

Wassenaar + 24

Voorschoten + 20

Leidschendam-Voorburg + 49

Delft + 91

Pijnacker-Nootdorp + 39

Zoetermeer + 89

Westland + 109

Midden-Delfland + 19

Landelijk

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn er landelijk 16.439 positieve coronatests geregistreerd. Dat is weliswaar iets meer dan de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen gedurende de week wat oploopt. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij en ook het aantal gemelde sterfgevallen is wat gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 108.521 positieve tests. Dat is ongeveer een kwart minder dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.503 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november, een maand geleden.

Verder in het coronanieuws

Mustafa wil zijn collega’s in het ziekenhuis verrassen

De 33-jarige Mustafa al Attabi werkt sinds deze zomer op de intensive care van het LUMC in Leiden. Hoewel hij het best spannend vond, voelde hij zich gelijk onderdeel van het team. Om zijn collega’s te bedanken voor het warme welkom én omdat ze zo hard werken tijdens de coronaperiode wil hij ze dolgraag verrassen. Maar daar heeft hij wel een beetje hulp bij nodig.

Duizend eenzame Delftenaren gezocht voor weldadige studenten

Zo’n honderd jongeren van Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) vinden het maar niks: Delftse ouderen die zich eenzaam voelen tijdens de feestdagen. De hoogste tijd om duizend senioren nog nét voor de kerst een opstekertje te bezorgen dus.

Kinderen schrijven kerstkaarten voor eenzame ouderen

Als Ysaline (10) en Avinash (10) hun kerstkaarten voor eenzame ouderen hebben geschreven op de werkkamer van minister Hugo de Jonge, brengen ze die lopend naar de bewoners van een verpleeghuis in de buurt. Het hart van voormalig schoolmeester De Jonge springt over in gezelschap van de leerlingen. De stap van omikron naar Onderwijs lijkt niet zo groot in een nieuw kabinet.

