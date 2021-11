969 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 16 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 969 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1086.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 489 besmette personen bij. In Delft kwamen er 58 besmettingen bij, in Zoetermeer 88 en in Westland 94.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 489

Rijswijk + 42

Wassenaar + 23

Voorschoten + 35

Leidschendam-Voorburg + 71

Delft + 58

Pijnacker-Nootdorp + 56

Zoetermeer + 88

Westland + 94

Midden-Delfland + 13

Landelijk

Nog nooit zijn er in Nederland in een week tijd zo veel nieuwe coronagevallen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor. Het is de zesde week op rij dat het aantal positieve tests met zo’n 40 procent toeneemt.

Omgerekend had Nederland 582 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat één op elke 172 Nederlanders vorige week bericht kreeg dat het virus bij hem of haar is vastgesteld.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. In de afgelopen week belandden 1390 coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Een week eerder waren het er (na correctie) 1240. Van de 1390 nieuw opgenomen patiënten kwamen 217 op een intensive care terecht.

Het aantal gemelde sterfgevallen bleef gelijk. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 173 mensen aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Een week eerder waren 172 sterfgevallen gemeld.

Het reproductiegetal schommelt nog altijd rond de 1,2, net als in de afgelopen week. Dat geeft ook aan dat het virus zich in hetzelfde tempo blijft verspreiden, en dat het aantal positieve tests dus in hetzelfde tempo blijft toenemen.

Verder in het coronanieuws

Linda (61) kan nog geen jampotje opendraaien na corona

Linda Vaandering (61) kampt met long Covid. Negen maanden na de besmetting met het coronavirus is zij nog verre van gezond. Maar haar bedrijfsarts ziet dat anders.

GGD overbelast

Er proberen zoveel mensen een afspraak te maken voor een coronatest dat een afspraak maken in grote delen van het land niet mogelijk is. De GGD is overbelast.

