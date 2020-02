A12 bij Zuid-Hollandlaan komende nacht afgesloten

Vraagte­kens bij plannen voor de Binckhorst: 'Als het niet past moet je misschien niet bouwen'

13:08 De bouw van duizenden woningen in de Binckhorst leidt tot grote verkeers-problemen in Den Haag. De aanleg van een tunnel in de Rotterdamsebaan is niet genoeg om het extra verkeer op te vangen, waarschuwt directeur Aernout van der Bend van NGInfra.